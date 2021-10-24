حقيقة تعرض مستشفى السلط الأردني لحادث تسريب غاز مرة أخرى

أكد رامي أبو رمان، مدير مستشفى السلط الأردني، أن ما وقع فجر اليوم بالمستشفى كان حادثا بسيطا، وتم عمل اللازم تجاهه.

وحسب تصريحات نقلها موقع عمون الأردني، قال أبو رمان إن ما حدث هو عبارة عن "تسريب في اسطوانة غاز النيتروجين الاحتياطية وقع فجر اليوم الأحد في المستشفى".

وأوضح أن "موظف الصيانة تعرض لحروق طفيفة في يده من ملامسته للغاز وتم اسعافه وتقديم اللازم له".

وقد تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية مع الحدث، ونقلت صورا لحشود أمام المستشفى، بعدما انتشر خبر عن تسريب غاز بها، للاطمئنان على ذويهم.

يشار إلى أن مستشفى السلط كان قد تعرضت في مارس/ آذار الماضي، لحادث مروع توفي على إثره 10 مواطنين كانوا في قسم العناية المركزة لمرضى كورونا.

وقد وقع الحادث بعدما تعرض المرضى لانقطاع مادة الأوكسجين، ولم تفلح معهم الإسعافات، بعد أن حدث تسريب بالاسطوانات.

وقد اتهمت النيابة الأردنية 13 شخصا بالتسبب في تلك الحادثة، وتم على إثرها عزل مدير المستشفى من قبل وزارة الصحة الأردنية.

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