السعودية تمدد تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة حتى 30 نوفمبر

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، تمديد تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة حتى 30 نوفمبر المقبل.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، فقد تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا لمن هم خارج المملكة من مواطني الدول التي سبق تعليق القدوم منها.

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا pic.twitter.com/X0xFWmeEPh — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 24, 2021

وأضافت الوزارة أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مالي.

وأوضحت أن القرار جاء استكمالا لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وأكدت أن التمديد تم بشكل آلي حتى 30 نوفمبر المقبل.

كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، حيث تم إرسال نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa) لهم.

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