"أنصار الله" تبعث رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن السعودية وأمريكا

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعيا إلى تحمل المسؤولية أمام الشعب اليمني.

واتهم المشاط، في رسالته، الأمم المتحدة بالانحياز إلى التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، معربا عن أسفه الشديد من الدور السلبي للأمم المتحدة على مدى 7 سنوات في اليمن، وذلك حسب " وكالة الأنباء اليمنية- سبأ ".

وقال إن "الأمم المتحدة قدمت الغطاء السياسي للجرائم الفظيعة التي يرتكبها تحالف العدوان (التحالف العربي)، وعلى رأسه أمريكا منذ 26 مارس/ أذار 2015 بعدوانه الغاشم والحصار الخانق على الشعب اليمني"، معتبرا "استمرار الأمم المتحدة في اعتماد هذه السياسة غير الصائبة يعاظم من استياء الشعوب ومعاناتها يوم بعد آخر وصولاً إلى أن يصبح دورها لا قيمة له عند شعوب العالم كنتيجة طبيعية لابتعاده الواقعي عن تطلعاتها وآمالها وميثاقها ومبادئها".

ورأى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن "عدم التجديد لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين واحدٌ من الدلائل الحديثة التي تثبت حقيقة الانحياز المستمر وعلى قدرة المال السعودي على التأثير سلباً على مستوى أداء الأمم المتحدة ويجعلها منحازة إلى الجاني ضد الضحية"، حسب قوله.

ودان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي، الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" تجاه الأراضي السعودية، مطالباً أطراف النزاع في اليمن بالوقف الفوري للتصعيد، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة مأرب.

واعتبر أن "الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن"، مطالبا "جميع الجهات الفاعلة في اليمن بالعمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن السعودية ترحب وتثمن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، والذي "ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية"، مضيفة أن بيان مجلس الأمن يأتي تأكيدا على الأهمية الخاصة التي يوليها المجلس لأزمة اليمن وإدراكا لأهمية حل الأزمة سياسيا.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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