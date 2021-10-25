إعلام: القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة بالسودان

نقل تلفزيون الحدث نقلا عن مصادر لم يذكرها أن قوة عسكرية سودانية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء بالحكومة وعضو مدني في مجلس السيادة.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه أيضا في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة السوداني عن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ أن قوة أمنية تقتحم منزله ونشرت صورة للقوة الأمنية أمام المنزل.

في ذات الصدد نقل موقع تلفزيون الجزيرة القطري عن ابنة إبراهيم الشيخ قولها إن، "قوة مشتركة اعتقلت والدها إبراهيم الشيخ من منزله فجر اليوم".

وأكد تلفزيون الحدث، أن

العضو المدني في مجلس السيادة الذي تم القبض عليه، هو محمد الفكي.

وأشار إلى أن قوة عسكرية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وكشف عن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

مصادر العربية: أنباء عن وضع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية بمنزله #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 25, 2021

فيما أكدت وسائل إعلام أخرى أن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

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