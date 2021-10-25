لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل اثنين من المحتجين برصاص القوات العسكرية

وحسب بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت اللجنة: "ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري"، لافتة إلى أن الأطباء قد رصدوا "عددا كبير من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جاري حصرهم ومتابعة حالتهم، وستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء".
لجنة أطباء السودان المركزية— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 25, 2021
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ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري الانقلابي.
كما رصد الأطباء عدد كبير من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جاري حصرهم ومتابعة حالتهم، وستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء. pic.twitter.com/CyadTE11v2
وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت اليوم مصادمات بين محتجين رافضين لتحركات المؤسسة العسكرية وقوات نظامية، بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين والسياسيين وإعلان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
لجنة أطباء السودان المركزية— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 25, 2021
قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري الانقلابي تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين.
أساليب الديكتاتوريات واحدة ومصيرها واحد ومحتوم.#الرده_مستحيله
إعلام اللجنة
25 أكتوبر 2021 pic.twitter.com/2CKUr9FNRL
وفيما أعلنت اللجنة في تغريدة أخرى "الانسحاب من كل المستشفيات عدا الطوارئ، والانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية"، أكدت أن "قوات عسكرية تابعة للمجلس العسكري تمنع موظفي بنك الدم المركزي من مزاولة عملهم في تحضير الدم للمصابين. أساليب الديكتاتوريات واحدة ومصيرها واحد ومحتوم".
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