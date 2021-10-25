المتحدث العسكري المصري يعلق على قرار السيسي إلغاء حالة الطوارئ

علق المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في مصر، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد الحافظ، في تصرحيات تلفزيونية مساء اليوم إنه "يبارك للشعب المصرى جنى ثمار، بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد".

وأضاف بأن "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غال من أرواح شهدائنا الأبرار"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وتابع: "كل التحية والتقدير على هذا القرار".

وأعلن السيسي، مساء اليوم الإثنين، "إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الوصول إلى "الأمن والاستقرار".

وأضاف عبر حسابه على فيسبوك: إن "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ممشيرا إلى أنه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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