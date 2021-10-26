عون يشدد على عودة جلسات مجلس الوزراء وضرورة عدم التدخل بالتحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت

شدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم تدخل السياسيين في التحقيقات الجارية بشأن مرفأ بيروت.

وقال عون لدى استقباله البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك، رافائيل ميناسيان: "لا مجال لعودة الحرب الأهلية في لبنان"، موضحا أن "تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي وقعت في بيروت قد انتهت".

الرئيس عون أكد على استقلالية القضاء بالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2021

كما دعا عون إلى عودة جلسات مجلس الوزراء اللبناني سريعا، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس عون مستقبلاً البطريرك الجديد للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان: لا عودة للحرب الأهلية في لبنان وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2021

وقال عون بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إنه ينبغي على مجلس الوزراء اللبناني العودة للاجتماع سريعا من أجل تحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عون قائلا: "اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ما زالت تقوم بعملها ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان".