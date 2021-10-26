كويتي يقتحم بنكا بسكين... سرق 100 ألف دولار وطعن حارس أمن مصري... فيديو

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا اقتحم بنكا حاملا سكينا، في محافظة الجهراء، بهدف السطو عليه، وتمكن بالفعل من سرقة 32 ألف دينار (105.600 دولار).

وتداولت حسابات على "تويتر" مقطعا مصورا، للجريمة، صورته كاميرات المراقبة في البنك، يظهر فيه المقتحم دون غطاء على وجهه، ويحمل سكينا، يطعن به حارس البنك في صدره، ثم يضع كيسا أمام الموظف، في إشارة إلى وضع الأموال به.

سطو مسلح على بنك برقان منطقة تيماء

الجهراء #سطو_مسلح pic.twitter.com/Uqswz845a5 — وطن النهار 🇰🇼 (@watan_alnhhar) October 26, 2021

​ولفتت وسائل إعلام كويتية إلى أن الواقعة حدثت اليوم الثلاثاء، في بنك "برقان" في منطقة تيماء في محافظة الجهراء.

وقال حساب "المجلس" الإخباري المحلي في الكويت، إن "ملثم يقتحم بنك برقان في تيماء ويطعن حارس البنك بعد سرقة مبلغ 32 الف دينار ويتواري عن الانظار".

ملثم يقتحم بنك برقان في تيماء ويطعن حارس البنك بعد سرقة مبلغ 32 الف دينار ويتواري عن الانظار. pic.twitter.com/S3CorCQvSW — المجلس (@Almajlliss) October 26, 2021

​ومن جانبه نقل حساب "مباشر نيوز" الإخباري المحلي، عن مصادر، قولهم إن الحارس المطعون مصري الجنسية، وتم نقله إلى المستشفى "الجهراء".

عاجل |



مصادر " مباشر نيوز" :



لا يزال البحث جارياً عن "الساطي" على فرع بنك برقان في تيماء حيث يتم حالياً تمشيط المنطقة



- معلومات موكدة بأن العملية نفذها شخص واحد كان ملثماً



- تم التحفظ على شخص "مشتبه به" كان قريباً من الفرع



- المبلغ المسروق 30 ألف دينار#الكويت https://t.co/rViHw5nyNk pic.twitter.com/jhTGE2jU6u — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 26, 2021

​ومن جانبها لم تعلن السلطات الأمنية في الكويت موقف المقتحم، في وقت أكد "مباشر نيوز" عن مصادره، أن البحث لا يزال جاريًا عنه.

وأصدر بنك "برقان" بيانا كشف فيه تفاصيل الجريمة وقال عبر حسابه على "تويتر" جاء فيه: "تعرض فرعنا في الجهراء في منطقة تيماء صباح اليوم لحادث سرقة حيث قام الجاني بطعن موظف الأمن".

تعرض فرعنا في الجهراء في منطقة تيماء صباح اليوم لحادث سرقة حيث قام الجاني بطعن موظف الأمن. وقد أبلغ البنك الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت مشكورة على الفور الى مقر الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة علما بأن حارس الأمن حالته مستقرة حاليا وأن المبلغ المستولى pic.twitter.com/YyZUJ9rUOM — Burgan Bank (@BurganBankGroup) October 26, 2021

​وأضاف البنك أنه "وقد أبلغ البنك الجهات الأمنية المختصة التي انتقلت مشكورة على الفور إلى مقر الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة علما بأن حارس الأمن حالته مستقرة حاليا وأن المبلغ المستولى عليه في حدود الـ 30.000 دينار كويتي. نشكر وزارة الداخلية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادثة".