البرهان يكشف لأول مرة ماذا حدث مع حمدوك قبل يوم من اعتقاله

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قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان: ناقشنا مع رئيس الوزراء حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث