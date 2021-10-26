محلل سياسي سوداني: العصيان المدني هو التحدي الأهم الذي تواجهه السلطة العسكرية

قال الكاتب والمحلل السياسي، ضياء الدين البلال، اليوم الثلاثاء، إن "الرفض الدولي لما حدث في السودان متوقع، خاصة أن هناك رفضا دوليا دائما لكل الانقلابات".

واستبعد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "يكون للتدخل الدولي الدور الأكبر في تغيير المواقف أو في تغيير الخارطة السياسية في السودان ولكن التفاعلات الداخلية هي التي ستلعب الدور المركزي في إحداث متغيرات سواء كانت لصالح العسكريين أو المدنيين".

وأكد البلال أن "الموقف الإقليمي أهم من الموقف الدولي فيما يتعلق بسير الأوضاع في السودان"، كما أعرب عن اعتقاده أن "المواجهات ستستمر ولن تتراجع وأن ردة فعل المؤسسة العسكرية هي التي ستحدد مسار الأوضاع إما إلي التصعيد أو إلى التهدئة".

وتابع لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة الحاكمة الآن هو العصيان المدني إذا تمت الاستجابة لدعوات القوي المدني".

وحول ماهية التهم الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء المقبوض عليهم، أوضح ضياء الدين البلال، أن

"الأمر لا يتعلق باتهام وإنما باحتجاز، وقد يكون احتجازا تحفظيا، وقد يكون هناك بعض الشخصيات التي سيتم تقديمها للمحاكمة، وأن التحفظ على هذه الشخصيات يأتي بغرض ألا تساهم تلك القيادات في تعبئة الشارع وفي زيادة الحراك الشعبي المناهض لتلك التغييرات".

وكان تلفزيون "الحدث" المملوك للسعودية قال إن جميع الاتصالات في السودان انقطعت، وذلك بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة، ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات.

وقالت مصادر إن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد جلسة مباحثات عاجلة بشأن الأحداث في السودان بعد طلب من بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.

وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت سوف تقدمها للسودان.

ودعا "تحالف قوى الحرية والتغيير" لاتباع سائر أشكال التصعيد الثوري السلمي وحشد المواكب وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، بينما سقط أكثر من سبعة قتلى وأصيب أكثر من 140 آخرين خلال المظاهرات التي خرجت في أنحاء السودان ضد سيطرة الجيش على السلطة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية.

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