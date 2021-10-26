البطريرك الماروني الراعي يستهجن استدعاء جعجع دون غيره في تحقيقات أحداث بيروت

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم الثلاثاء إنه يستهجن استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن أحداث بيروت الأخيرة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن لبنان يريد قضاء حرا ومستقلا، وليس طائفيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال الراعي بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة: "يجب ان نخرج من الواقع الذي نحن فيه، وبري لديه افكار مهمة للحلول وانا اقبلها وسأعمل عليها، واليوم لا يمكن الا ان نجد الحلول لما نحن فيه كلٌ من موقعه، ولبنان يموت اليوم وشعبه يهاجر والمؤسسات تتفكك، واليوم ليس هو المكان المناسب كي اعلن عن الحلول التي تحدث عنها بري، واليوم انا ازور شخص مسؤول وله حلول ورؤية ويعرف اين الطريق للحل".

بالصور-زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عين التينة عند الثانية حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. pic.twitter.com/BaxwAP0Usf — Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 26, 2021

وردا على سؤال، اعتبر الراعي "بان الزيارة الى عين التينة تحصل في الايام الصعبة، وامام هذا الوضع الصعب لا يمكن ان نتحدث عبر الهاتف، ونحن نطالب بأن يكون القضاء حرا ومستقلا وان لا يكون تحت الضغط"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.