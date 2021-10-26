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    القاهرة تستضيف اجتماعات للجنة "5+5" ومندوبي دول الجنوب الليبي

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
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    تستضيف القاهرة خلال الأيام المقبلة، اجتماعات لأعضاء اللجنة العسكرية"5+5" ومندوبي دول الجوار.

    وبحسب مصادر عسكرية ليبية لـ"سبوتنيك"، يجتمع أعضاء اللجنة العسكرية الليبة "5+5" بمندوبي دول تشاد والنيجر والسودان في القاهرة لبحث سحب العناصر المسلحة الموجودة في الجنوب، خاصة أن بعض الدول تعارض عودتهم إلى أراضيها.

    محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا 23 أكتوبر 2020
    © AFP 2021 / VIOLAINE MARTIN
    ليبيا... لجنة "5+5" تناقش آليات انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في اجتماعها بجنيف

    ويتناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج كافة المرتزقة من ليبيا.

    في ذات الإطار أوضح اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعا عبر الدائرة المغلقة غدا الأربعاء، للتحضير لاجتماعات القاهرة.

    وأشار المحجوب في تدوينة على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، أن الاجتماع يتعلق بالترتيبات اللازمة والجدول الزمني لإخراج المرتزقة من ليبيا.

    في وقت سابق أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام من الآن.

    وقال كوبيش الأحد الماضي، في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، "إننا نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا. لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا".

    وشدد على "الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس"، مضيفا أن "اللجنة العسكرية حققت أيضا مطلع الشهر الجاري، منجزاً آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا".

    وأكد المبعوث الأممي مجددًا أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، مشيدا بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

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