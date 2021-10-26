طائرة "مصر للطيران" تتعرض لحادث خطير أثناء هبوطها بالسعودية... صور

تعرضت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "مصر للطيران" المصرية، اليوم الثلاثاء، لحادث خطير أثناء هبوطها في مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بوابة "الأهرام"، أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا حول الحادث.

مصر للطيران تكشف تفاصيل تعرض إحدى طائراتها لحادث في المدينة المنورة.. دون وقوع أي اصابات

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- pic.twitter.com/wrk85mKhuf — تحديث (@Updateksa) October 26, 2021

ووفقا لبيان الشركة، تعرضت طائرة من طراز B737/800 والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة، لحادث أثناء هبوطها في المدينة المنورة.

وأضافت الشركة أنه أثناء عملية الهبوط حدث تسرب هواء لإطاري الطائرة الأماميين وتم التعامل مع الموقف من قبل طاقم الطائرة.

وأوضحت أن الرحلة كان على متنها 109 ركاب، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بينهم.

كما أكدت أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وفي السياق، نقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصادر لها، قولهم إنه أثناء الهبوط حدث انفجار للإطارين الأماميين وطار الكاوتش فى الهواء بعد فرقعه شديدة واصطدم بالجناحين والطائرة ليحدث تلفيات شديدة بجسم الطائرة.

وذكرت المصادر أن الطائرة زحفت على المحرك الخاص بها وبطن الطائرة مما أحدث تلفيات شديدة بالمحرك أيضاً.

وأشارت إلى أن قائد الطائرة تمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان على أرض المهبط والذي ساهم في عدم تفاقم الحادث.

وأفادت المصادر بأنه تم إغلاق المدرج وسحب الطائرة للصيانة وتعطيل المطار لمدة 3 ساعات، كما قامت السلطات السعودية بفتح تحقيق في الحادث.

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