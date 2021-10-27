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    وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021

    وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يثير البلبلة

    © REUTERS / DALATI NOHRA
    العالم العربي
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    أثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ردود فعل دولية ومحلية بعد أن قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني  "برلمان الشعب" أن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

    وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

    ومع تداول التصريح بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت وسائل إعلام لبنانية بحسب ما أسمتها "مصادر سعودية" أن "لبنان أمام أزمة دبلوماسية حادة بسبب تصريحات قرداحي المسيئة للدول العربية".

    فيما أعاد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري تغريدة تتحدث عن الأزمة الدبلوماسية وتغريدة أخرى عن "مطالبة العشائر العربية في لبنان بإقالة القرداحي أو استقالته".

    وأوضح القرداحي أمس الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، عبر سلسلة تغريدات إن "هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي".

    وتابع أنه "لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

    وأشار إلى أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الاعلام".

    ‏وأضاف "ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما".

    وختم "عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من ‎السعودية والإمارات".

    وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بيانا جاء فيه “إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

    وتابع البيان "أما بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي"، وأكد أن:

    "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى". 

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

    في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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    انظر أيضا:

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