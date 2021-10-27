ميقاتي: حريصون على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وننأى بأنفسنا عن الصراعات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن بلاده حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية.

وقال ميقاتي بعد لقاءه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا: "نحن حريصون كل الحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية، ونتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع السعودية والدول العربية، والثوابت وردت في البيان الوزاري والرئيس عون طلب مني تأكيد موقفنا الواحد أن التصريح لا يمثل الحكومة بل تصريح نابع من رأي شخصي قبل تشكيلها".

وأضاف ميقاتي أن الرئيس أكد على أننا "ننأى بأنفسنا عن الصراعات ونتطلع إلى أطيب العلاقات معها".

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "ما قاله وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ عن ​دول الخليج​ يعبر عن رأيه الشخصي وليس رأي الحكومة ولا ​الرئيس ميشال عون". مشددا على أن "الرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف".

وتأتي تصريحات ميقاتي، بعدما أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ردود فعل دولية ومحلية حين قال خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب" إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

فيما أوضح القرداحي، أمس الثلاثاء، عبر سلسلة تغريدات، أن هذه التصريحات جاءت خلال مقابلة تلفزيونية "أجريت في الخامس من شهر آب/ أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي".

وتابع أنه "لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأشار إلى أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الاعلام".

‏وأضاف: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما".

وختم: "عسى أن يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من ‎السعودية والإمارات".