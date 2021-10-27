الخارجية اللبنانية تعلق على أزمة تصريحات جورج قرداحي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب على اليمن، "كلام شخصي"، و"صدر سابقا" قبل تعيينه وزيرا.

مشددة على أنه تصريح "لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضافت الوزارة في بيانها على أنه "كما وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي لازالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أثار ضجة واسعة خلال استضافته في البرنامج التلفزيوني "برلمان الشعب"، والتي قال فيها إن "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وإنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

فيما أوضح القرداحي أن هذه التصريحات جاءت خلال مقابلة تلفزيونية "أجريت في الخامس من شهر آب/ أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي".

وأكد على أنه "لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية والإمارات اللتين يكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

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