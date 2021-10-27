مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، آخر تطورات الحالة الصحية لوزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، عقب نقلها إلى أحد المستشفيات إثر تعرضها لأزمة صحية.

وقال تاج الدين، في تصريحات مع وسائل إعلام مصرية، إن "الدكتورة هالة زايد تعرضت لوعكة صحية بسيطة، دخلت على إثرها المستشفى"، مؤكدا أن الأمور تتحسن حاليًا وستخرج سريعا من المستشفى".

وأعرب مستشار الرئيس المصري، عن تمنياته بالشفاء لها وأن تعود في أقرب وقت لممارسة مهام عملها.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة الصحة أصيبت بأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونقلت هذه الوسائل عن مصادر طبية أن حالة الوزيرة المصرية "غير مستقرة وأنها ما زالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة".

وكشفت "صحيفة المصري اليوم" المصرية، أن الفريق الطبي المعالج لوزيرة الصحة هالة زايد منع الزيارة بشكل نهائي عن الوزيرة التي أصيبت بوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى. وقالت الصحيفة إن الفريق الطبي استثنى نجل الوزيرة من منع الزيارة ليتمكن من متابعة حالتها عن كثب ومن ثم طمأنة باقي أفراد الأسرة.

ونقلت عن مصادر خاصة أن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين أجروا اتصالات للوقوف على الحالة الصحية للوزيرة، من بينهم مكتب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن أكثر المتابعين لحالة الوزيرة هو محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية.

>> يمكنك متابعة المزيد من أحبار مصر الآن مع سبوتنيك.