مواطن سعودي يحقق حلم عمره بعد تدخل الملك سلمان وولي العهد... فيديو

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، المواطن السعودي منصور الشراري، وهو يمشي على قدميه لأول مرة منذ 6 سنوات.

ونشر رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير عبد الله الضحيان، مقطع فيديو للشراري، وهو يسير على قدميه وسط تهليل من الأطباء المتواجدين حوله، مشيرا إلى جهد أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا.

الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة ٦سنوات وسمنة أقعدته وقبل بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ٣اشهر بدأت بعلاج طبيعى ورياضة وحمية واجريت العملية من شهر وهو الآن يستعد الرجوع لاهله جهد أكثر من٦٠طبيب وممرض وفنى.وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع. pic.twitter.com/k5oxeVoPr4 — ا.د.عبدالله الضحيان (@ALDhoheyan) October 26, 2021

​وكان المواطن السعودي منصور عودة الشراري البالغ من العمر 40 عاما، ناشد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في يوليو/ تموز الماضي بالتدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

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