مستشار السيسي يكشف عن نوع اللقاح المقرر أن يتلقاه طلاب مصر حتى 18 عاما

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، عن نوع اللقاح الذي سيتلقاه الطلاب في مصر من سن 13 إلى 18 عاما.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ62 المنعقد حاليا بالقاهرة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقال تاج الدين إنه سيتم إعطاء هؤلاء الطلاب من الفئة العمرية المذكورة لقاح "فايزر"، مرجعا ذلك إلى "اعتماده دوليا اعتمادا كليا".

ونقل تاج الدين تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطباء من خلال رسالة نقلها عنه جاء فيها: "تحياتي وشكري واعتزازي لجميع الأطباء، وخصوصا أطباء الصدر وبصفة خاصة الأطباء الذين عالجوا مرضى كورونا".

وقال مستشار الرئيس المصري إن جميع لقاحات كورونا متوفرة في البلاد، مشيرا إلى أن هناك "بعض الآثار الجانبية الخفيفة للقاح، ونقوم بتسجيل أي آثار محتملة له".

وأشار تاج الدين إلى أنه حتى الآن، لم تحدث أي مضاعفات خطيرة نتيجة للقاحات، كاشفا النقاب عن تلقيه اللقاح الصيني ولقاح فايزر دون حدوث أي مضاعفات له.

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