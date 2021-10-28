أمير قطر يقلب رداءه على الملأ... فيديو

أدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء، في مصلى الوجبة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير البلاد، أدى صلاة الاستسقاء، بمصلى الوجبة مع جموع المصلين، تضرعًا إلى الله تعالى في طلب نزول الغيث، وطلب الأمطار للقطريين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يقوم خلاله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك "اقتداء بالرسول محمد، حيث يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء".

سمو الأمير وسمو الأمير الوالد يؤديان صلاة الاستسقاء صباح اليوم مع جموع المصلين بمصلى الوجبة إحياء لسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لنزول الغيث. #قناhttps://t.co/YWhsd2Ko6c pic.twitter.com/DPSEVEZ45m — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 28, 2021

وافتتح أمير دولة قطر، الثلاثاء الماضي، دور الانعقاد الأول، لأول مجلس شورى منتخب في قطر. وقال تميم بن حمد، خلال كلمته أمام مجلس الشورى، إن بلاده تدرك أهمية اللحظة التاريخية باكتمال المؤسسات التي نص عليها دستور البلاد، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالقبلية والعصبيات البغيضة.

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