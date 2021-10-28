بيسكوف يعلق على تقارير إعلامية حول طلب بوتين من بينيت تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تقارير إعلامية حول طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نوقشت القضية السورية خلال الاتصالات الأخيرة بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي".

وعُقد الاجتماع بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول في سوتشي الروسية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خلال الاجتماع، أن روسيا أبدت اهتماما باحتياجاتها الأمنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه كان مفيدا ومثمرا.