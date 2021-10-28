مكتبة إسرائيل الوطنية تدشن أرشيفا رقميا لـ"الأهرام" المصرية

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، أكدت من خلالها أن المكتبة الوطنية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، دشنت أرشيفا رقميا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

المكتبة الوطنية الإسرائيلية تدشن ارشيفا رقميا لصحيفة الأهرام المصرية



اطلقت المكتبة الوطنية في اورشليم مشروع جديدا لمشاركة الجمهور بمخونها من الوثائق والمعلومات وهذه المرة تضع بين ايدي القراء في كل مكان نسخا من صحيفة الاهرام المصرية العريقة التي تاسست منذ 1875.



📸المكتبة الوطنية pic.twitter.com/BBy43JH2xq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 27, 2021

وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن المشروع الجديد يهدف إلى مشاركة الجمهور بمخزونها من الوثائق والمعلومات، حيث ارتأت أن تضع بين أيدي القراء نسخا من صحيفة "الأهرام"، التي تأسست في العام 1875.

يشار إلى أن صحيفة "الأهرام" المصرية قد تم تدشينها، في 27 ديسمبر/كانون الأول 1875، على يد اثنين من الأشقاء اللبنانيين، وهما بشارة وسليم تقلا، حيث صدر العدد الأول منها، في 5 أغسطس/آب 1876، في مدينة الإسكندرية، فيما بدأت بشكل أسبوعي، كل يوم سبت، ولكن بعد شهرين من تأسيس الصحيفة، حوّلها الأخوة إلى صحيفة يومية.

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