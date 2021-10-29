تجمع المهنيين السودانيين يتهم أطرافا إقليمية ودولية بدعم "الانقلاب"

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، مساء اليوم الجمعة، أطرافا إقليمية ودولية لم يسمها بمساندة ودعم المجلس العسكري في البلاد، والذي يتهمه محتجون بقيادة "انقلاب عسكري".

جاء ذلك في بيان للتجمع الذي قاد حراكا جماهيريا أواخر 2018، أفضى إلى إسقاط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وخاطب التجمع جميع أصدقاء شعب السودان، قائلا: "نتطلع لمساندتكم لشعبنا الحر وهو يواصل نضاله المرير ضد بقايا سلطة الإنقاذ ممثلة في لجتنها الأمنية الدموية".

وقال إن الشعب السوداني قاوم "الانقلاب الأخير"، رغم "العنف والدموية" من قبل "المجلس العسكري"، في سبيل التخلص من سلطة "القهر والقمع".

تجمع المهنيين السودانيين



مناشدة لكل أصدقاء شعب السودان ونضاله السلمي لانتزاع حقوقه



عاش التضامن العالمي للأحرار في كل مكان..



إعلام التجمع

29 أكتوبر 2021#مليونية30اكتوبر#SudanCoup#BurhanMassacresInSudan pic.twitter.com/fnDSZfJvsz — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) October 29, 2021

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين في بيانه أن المواطنين لا يخوضون معاركهم هذه "ضد من يسلبون إرادته بالداخل فقط، فهم يأتمرون بأمر محاور إقليمية ودولية تزين لهم قمع الصوت الحر لشعبنا وقهره لأجل تمكين مرتزقة يخدمون مصالح هذه الدول في نهب ثروات ومقدرات البلاد"، وفق نص البيان.

ودعا البيان من سماهم أصدقاء الشعب السوداني إلى "إدانة ما يجري من انتهاكات ترقى للجرائم ضد الإنسانية"، قال إن قوات المجلس العسكري ترتكبها ضد المتظاهرين السلميين، والضغط على كل الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ "مواقف صارمة" ضد قادة المجلس العسكري.

كما دعا التجمع إلى "محاصرة الدول الداعمة بالتحريض وبالشراكة مع المجلس العسكري فيما يجري من انتهاكات والضغط بشتى السبل لإيقاف تدخلاتها المعادية، والتأكيد على أن هذه التدخلات ستؤدي إلى نسف استقرار السودان والإقليم".

ومنذ الاثنين الماضي، يشهد السودان تظاهرات واسعة، رافضة لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا"، على أثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ بعد إخضاع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء ومسؤولي حكومته.

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