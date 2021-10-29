نائب لبناني: المطلوب فورا أن يستقيل قرداحي أو ميقاتي

طالب عضو مجلس النواب اللبناني المستقيل، مروان حمادة، اليوم الجمعة، الإعلامي جورج قرداحي، بالتقدم من استقالته من منصبه كوزير للإعلام، أو استقالة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وذلك بشكل فوري.

وأكد حمادة في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "الشعب اللبناني لا يرغب ولا يستطيع أن ينعزل عن محيطه العربي".

وأردف: "المطلوب فورا أن يستقيل جورج قرداحي أو يقال، أو يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي".

وتأتي مطالب النائب اللبناني المستقيل، مروان حمادة، بعد أن قامت المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها لدى بيروت، مساء اليوم الجمعة، وطلبت من سفير لبنان لديها مغادرة المملكة في خلال 48 ساعة.

وقررت الحكومة السعودية كذلك وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واشتعلت الأزمة قبل أيام، بعد نشر مقابلة تلفزيونية مع جورج قرداحي، تم تسجيلها معه قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، والتي اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وتابع أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات".

وما أسهم في تفاقم الأزمة هو رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته، وأكد موضحا أنه كان ليعتذر عنها في حال أن أدلى بها بعد تعيينه في منصبه الرسمي كوزير للإعلام اللبناني.

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