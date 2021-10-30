وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن استقالة جورج قرداحي

تحدث وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم السبت، عن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مؤكدا أنه "قرار يملكه وحده".

وأعرب بوحبيب، في تصريحات مع "قناة الميادين"، عن أملة في الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا أن "هناك حلول تتبلور وستظهر نتائجها قريباً".

وبشأن تحرك القائم بالأعمال الأمريكي في لبنان لإنهاء الأزمة مع دول الخليج، قال وزير الخارجية اللبناني إن التحرك جاء بعد تواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الجانب الأمريكي"، مؤكدا أن القائم بالأعمال الأمريكي في بيروت لم يحمل أي اقتراحات للجانب اللبناني.

وكانت السعودية والبحرين والكويت أعلنوا مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية أراضيهم واستدعاء سفيرهم في بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير لبناني بشأن الحرب في اليمن.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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