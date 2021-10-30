وزير الخارجية السعودي: هيمنة "حزب الله" سبب الأزمة مع لبنان

اعتبر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن أزمة بلاده الحالية مع لبنان ترجع إلى هيمنة جماعة حزب الله، على التركيبة السياسية في البلاد.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السعودي في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف، اليوم السبت.

وقال الأمير السعودي: "أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي... أعتقد أن من المهم أن تصيغ الحكومة في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".

وطردت السعودية ودول خليجية أخرى السفراء اللبنانيين بسبب تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني طفت على السطح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية.

وقال قرداحي في تصريحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.