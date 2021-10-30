سلطنة عمان: نأسف لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان وندعو إلى ضبط النفس

أعربت سلطنة عُمان، مساء اليوم، عن أسفها من الأزمة بين عدد من الدول العربية ولبنان مؤخرا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.

وقالت الخارجية العمانية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية على "تويتر"، إن السلطنة "تعرب عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية".

وأضاف البيان أن السلطنة تدعو "الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

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سلطنة عُمان تعرب في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن ⁦أسفها⁩ العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، وتدعو الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم #العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 30, 2021

​وكانت أزمة قد تصاعدت الأيام الماضية بعد نشر تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الثلاثاء الماضي، وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية.

وقال قرداحي في تصريحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بـ"العبثية" والتي يجب أن تتوقف.

وعلى خلفية نشر هذه التصريحات، استدعت السعودية سفيرها في لبنان، أمس الجمعة، من أجل التشاور، وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، كما قررت السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وبعد قرار السعودية، أعلنت الكويت والبحرين والإمارات سحب سفرائهم من لبنان، تضامنا مع السعودية.

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