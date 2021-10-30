الجيش الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين

أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، حرم المسجد الإبراهيمي في وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة في وجه المصلين المسلمين.

ونقل موقع "القدس" عن الشيخ حفظي أبو اسنينة، مدير المسجد الإبراهيمي أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق المسجد في وجه المسلمين وفتحت أبوابه للمستوطنين الإسرائيليين "بحجة حلول عيد سبت سارة اليهودي".

وأوضح أبو اسنينة أن المسجد ظل مغلقا من الساعة الثالثة من مساء أمس الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

وخلال فترة الإغلاق لم تسمح قوات الجيش الإسرائيلي برفع الأذان ولا بتواجد موظفي الأوقاف داخل المسجد.

وشدد مدير المسجد الإبراهيمي على أن هذه الاقتحامات تمثل تعديا بالغا على حرمة المسجد، وأن إغلاق الحرم يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين.

وأوضح أن جميع الطرق وشوارع البلدة القديمة مغلقة، أمام الفلسطينيين في مناطق التماس، بسبب حرص الجيش الإسرائيلي على توفير الحماية للمستوطنين.