6700 حالة نزوح في مأرب خلال الشهر الجاري فقط

نزح أكثر من 6 آلاف شخص في محافظة مأرب اليمنية، منذ مطلع الشهر الجاري وفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

القاهرة - سبوتنيك. وتدور في مأرب شمال اليمن عمليات عسكرية عنيفة بين طرفي النزاع اليمني، الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله".

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن مصفوفة تتبع النزوح سجلت أكثر من 6700 حالة نزوح في مأرب حتى الآن هذا الشهر.

وأضافت، "سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 500 شخص لتلقي مساعدات عاجلة في 34 موقع نزوح في مأرب".

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها سجلت نزوح ما يقارب 10 آلاف شخص في مأرب خلال سبتمبر/أيلول الماضي بحثا عن الأمان، إثر تصاعد أعمال الاقتتال في المحافظة وما حولها في اليمن، مؤكدة أنه أعلى معدل نزوح تم رصده في مأرب خلال شهر واحد هذا العام.

ووفقا للمنظمة الأممية، "نزح ما يقرب من 170 ألف شخص نحو مدينة مأرب عدة مرات منذ شهر يناير 2020، كما فر ثلثهم منذ بداية عام 2021".

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتمثل السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

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