حركة الجهاد الإسلامي: تلقينا وعودا مصرية بشأن معبر رفح

كشفت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن تلقيها وعودا من السلطات المصرية بتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح.

جاء هذا عقب لقاء وفد من حركة الجهاد برئيس المخابرات المصرية عباس كامل، بحسب موقع "فلسطين اليوم".

وقال القيادي في الحركة داوود شهاب، إن اللقاء شهد استعراضا شاملا لتطورات الملف الفلسطيني والصراع مع إسرائيل.

وأوضح أن عباس كامل استعرض جهود بلاده لإعادة الإعمار وتسهيل الحركة عبر معبر رفح وتخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي.

ووصف شهاب أجواء اللقاء بالإيجابية وأنها عكست حرصا متبادلا على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال القيادي في الحركة نافذ عزام، إن الحركة تلقت وعدا جازما بتخفيف معاناة المسافرين من خلال معبر رفح وزيادة أعدادهم وتسهيل طريق السفر.

وأوضح عزم أن اللقاء شهد كذلك بحث ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلامية مصرية تحدثت عن تسهيلات مصرية كبيرة تتعلق بسفر المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.