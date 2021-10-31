لبنان يؤكد حرصه على اتخاذ إجراءات لإنهاء الأزمة مع بعض دول الخليج

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إن بلاده حريصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي الأزمة مع عدد من دول الخليج، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأصدرت الخارجية اللبنانية بيانا، قالت فيه إن الوزير أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات لتخطي الأزمة وإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأعرب عبد الله بو حبيب، خلال الاتصال عن شكره لنظيره القطري، على الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة، مشددا "على أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب".

في سياق متصل، دعت دولة الإمارات، مساء اليوم الأحد، رعاياها المتواجدين في لبنان إلى العودة إلى البلاد، وذلك في ظل تصاعد الأزمة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية.

وذكر بيان للخارجية الإماراتية، إن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة المواطنين الإماراتيين إلى لبنان"، مؤكدا "جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات".

وأشعلت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية، حيث قال قرداحي إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

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