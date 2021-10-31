السعودية تكشف قيمة الودائع التي قدمتها إلى البنك المركزي المصري

أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "المملكة قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المصري".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار"، مؤكدة أن "المملكة تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، وذلك حسب " وكالة الأنباء السعودية_واس ".

وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان. وأفادت أن "هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك