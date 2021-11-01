وزير السياحة السوري: مجموعة إيطالية تزور دمشق وحلب ودول قدمت طلبات لتسيير رحلات سياحية

صرح وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، عن وجود طلبات مقدمة من عدد من دول العالم لتسيير رحلات سياحية إلى سوريا.

وتحدث مارتيني في لقاء مع صحيفة "الوطن" السورية، باستقبال المعنيين في وزارة السياحة أول من أمس مجموعة سياحية إيطالية كانت تزور دمشق وحلب.

ووصف مرتيني الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إعلان شركات السياحة في بعض الدول الأوروبية تسيير رحلات سياحية إلى سورية العام المقبل، من حيث المبدأ بأنه خطوة مشجعة على الصعيد الاقتصادي.

مشيرا إلى أنه لم يتم الاستئناف الكامل للحركة السياحية إلى سورية، حيث يخضع ذلك للإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد لمكافحة فيروس "كورونا"، والتأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والصحة، لكوننا ما زلنا نمر بالذروة الرابعة للفيروس.

وتحدث عن الحركة السياحية بين سوريا والأردن بعد فتح معبر نصيب قائلا: " نحن وبمجرد إعادة افتتاح معبر نصيب مع الأردن، أصبح من المتاح للأفراد والمجموعات السياحية بالدخول إلى الأراضي السورية، وكما هي عادة سورية بأن تكون سباقة إلى استقبال الأشقاء العرب، نرحب بالأشقاء الأردنيين في سورية".

ولفت إلى أنه في العام 2019 في الفترة التي شهدت إعادة افتتاح معبر نصيب دخل أكثر من 110 آلاف أردني خلال 45 يوماً، ولكن الجائحة أثرت على الحدود في كل العالم.

ونشر موقع "دوتشيه فيله" الألماني في وقت سابق، أن وكالات سفر أوروبية أعلنت استئناف رحلاتها السياحية إلى سورية، وذلك بعد توقفها منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية قبل أكثر من عشر سنوات، حيث أعلنت شركة "Soviet Tours" ومقرها العاصمة الألمانية، برلين، تقديم رحلات سياحية إلى سورية العام المقبل.

كما أعلنت شركة "Rocky Road Travel" السياحية، ومقرها برلين، في منشور عبر موقعها الرسمي عن تنظيم رحلات خاصة وجماعية إلى سورية، لعامي 2021 و2022، سواء لرحلة اليوم الواحد إلى دمشق، أم رحلة مدتها 15 يوماً إلى سورية بأكملها.

ودعت شركة "Lupine Travel" البريطانية عبر الإعلان على موقعها الرسمي إلى الانضمام إلى الجولات السياحية التي تنظمها إلى سورية، إذ أصبحت من أوائل الشركات التي أعادت السياح إلى سورية البلد المذهل، والغني بالتاريخ والثقافة.

وأوضح التقرير الى تكلفة الرحلات الجماعية المعلن عنها إلى سورية نحو 2000 يورو ما يعادل 2300 دولار لرحلة مدتها تسعة أيام، ما عدا تكلفة الرحلات الجوية.