الجيشان المصري والأمريكي ينفذان تدريبا عابرا في البحر الأحمر

شارك الجيش المصري مع نظيره الأمريكي، في تنفيذ تدريب عابر في نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم العلاقات العسكرية بين البلدين.

وشمل التدريب الذي شهد اشتراك الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بورتلاند" مجموعة من الأنشطة القتالية بمسرح العمليات البحري المشترك، وفقا لبيان رسمي صادر عن القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين.

واستهدف التدريب المصري الأمريكي المشترك "مواجهة التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات ‏الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية، وكذلك تقييم ‏التهديدات السطحية والجوية فى مواجهة التهديدات التى تؤثر على حرية الملاحة ‏الدولية، وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك".

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وذكرت القوات المسلحة المصرية في بيانها أن التدريب عكس "مدى الاحترافية لأطقم السفينتين "إسكندرية" المصرية و"يو إس إس بورتلاند" الأمريكية في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة ‏عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة".

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكنزي أكد خلال لقاءه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق على "حرصه على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر وأمريكا، التي تعد أساسية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة"، وفقا لبيان رسمي.

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