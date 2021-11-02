مقتل 5 أشخاص بينهم روسيان بعد تحطم طائرة شحن في عاصمة جنوب السودان

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن 5 أشخاص، بينهم روسيان، قتلوا في تحطم الطائرة "An-26" في عاصمة جنوب السودان.

وقال مدير المطار، كور كوال، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "5 أشخاص بينهم الطيار وأفراد الطاقم قتلوا".

وبحسب قوله، قُتل مواطنان روسيان، بالإضافة إلى مواطنين من جنوب السودان.

وكانت محطة راديو "تمازج" المحلية قد ذكرت، في وقت سابق، تحطم الطائرة.