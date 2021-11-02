الملك سلمان يؤكد على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي

أطلع الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مضمون اتصالاته مع أمير الكويت وملك البحرين.

وحسب قناة السعودية، فقد أكد الملك سلمان على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

#عاجل_السعودية#مجلس_الوزراء يطّلع على فحوى المباحثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. pic.twitter.com/l3S8eGBTr3 — قناة السعودية (@saudiatv) November 2, 2021

وأشار الملك سلمان إلى "عمق الأخوة بين شعوبه كافة".

#عاجل_السعودية#خادم_الحرمين_الشريفين يُطلع #مجلس_الوزراء على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بأخيه جلالة ملك مملكة #البحرين، وأخيه سمو أمير دولة #الكويت، وما جرى خلالهما من التأكيد على تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة. pic.twitter.com/UKG4yCSD9Q — قناة السعودية (@saudiatv) November 2, 2021

كما استعرض اجتماع مجلس الوزراء، الذي جرى اليوم الثلاثاء، لقاءات ومباحثات جرت بين السعودية وعدد من الدول الأخرى خلال الأيام الماضية لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.