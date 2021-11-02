الكويت... السماح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا دون مواعيد مسبقة

صرحت وزارة الصحة الكويتية، أنها سمحت بتلقي جرعة منشطة من لقاح كورونا، دون مواعيد مسبقة.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، اشترطت الوزارة مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية، وذلك لتلقي الجرعة الثالثة المنشطة.

ورأت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الجرعة الثالثة المنشطة من لقاحات كورونا، تعمل على الحد من انتشار الوباء في الكويت.

وأكدت الوزارة أنه على الراغبين في تلقي الجرعة المنشطة التوجه مباشرة إلى مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 بمنطقة شرف.

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