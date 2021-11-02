دولة خليجية أخرى تدعو مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا

دعت وزارة الخارجية البحرينية، جميع المواطنين الموجودين في لبنان إلى المغادرة فورا، على خلفية الأزمة بين بعض الدول الخليجية ولبنان.

صرحت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أنه "يجب على المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية المغادرة فورا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، مشيرة إلى ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد طلبت مساء الجمعة الماضي، من سفير لبنان لديها مغادرة أراضي مملكة البحرين، مشيرة إلى أنها "أمهلت السفير 48 ساعة لمغادرة البحرين"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن "قرار مغادرة سفير لبنان أراضي مملكة البحرين على خلفية التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين خلال الفترة الأخيرة". وأكدت الوزارة البحرينية أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في البحرين".

وتأتي مطالبة الخارجية البحرينية بمغادرة السفير اللبناني بعدما أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا مماثلا مساء الجمعة باستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، وإمهال سفير لبنان لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها، كما قررت الحكومة السعودية، اليوم الجمعة، وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واشتعلت الأزمة بعد أن نشرت مقابلة تلفزيونية مع، جورج قرداحي، تم تسجيلها معه قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، والتي اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وواصل أنه "لا مجال للمقارنة بين جهد حزب الله في تحرير الأرض اللبنانية، وبين دفاع الحوثيين عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي تقوم به السعودية والإمارات"، بعد ذلك تفاقمت الأزمة بعد أن رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته، وبيّن أنه كان سيعتذر عنها في حال أن أدلى بها بعد تعيينه في منصبه الرسمي كوزير للإعلام اللبناني.

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