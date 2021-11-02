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    امرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.

    "شكل مذهل" يظهر فجر الأربعاء في سماء السعودية والوطن العربي

    © REUTERS / Ahmed Yosri
    العالم العربي
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    أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الثلاثاء، أن "سماء السعودية والوطن العربي، تشهد قبل شروق الشمس، غدا الأربعاء، ظهور هلال القمر المتناقص".

    وقال الجمعية الفلكية في جدة، في بيان لها، إنه "سيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر، بالأفق الجنوبي الشرقي، بوجود نجم السماك الأعزل، ليشكل الثلاثة مثلثا سماويا مبهرا".

    وأوضحت أنه "يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق، وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة، ويفضل استخدم المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر"، مضيفة أن القمر سيمر أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى "الاحتجاب" لكن هذا الحدث غير مشاهد في العالم العربي.

    ​وتابعت أن "ظاهرة "الاحتجاب" لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرا لأن القمر أقرب كثيرا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض".

    تظهر الصورة التي قدمتها وكالة ناسا كوكب الزهرة. تم تكوين الصورة ببيانات من المسبارين الأمريكيين Magellan و Pioneer Venus Orbiter .
    © AP Photo / NASA / JPL-Caltech
    متى يظهر "الغول" في سماء السعودية؟

    وأشارت فلكية جدة، في ختام بيانها، إلى أنه "بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر".

    وكانت الجمعية الفلكية السعودية في جدة كشفت أمس الاثنين عن الموعد الذي يمكن أن يرصد فيه نجم "الغول" في سماء المملكة والعالم العربي. وقالت إنه في سماء السعودية والوطن العربي سيرصد بالأفق الشمالي الشرقي بداية الليل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، واحدا من أغرب النجوم الذي يعرف باسم "الغول".

    وأوضحت أن هذا النجم يسطع ويخفت بشكل دوري، موضحة أنه يكمل دورة واحدة خلال يومين و20 ساعة و49 دقيقة. ​وذكرت أن هذا النجم الذي ينتمي إلى نجوم "فرساوس" يمكن رؤيته بالعين المجردة وأنه يمكن رصده بسهولة.

    وأشارت إلى أن تسمية النجم بهذا الاسم تعود إلى ربطه بأسطورة الوحش المخيف "ميدوسا" الذي تشير الأساطير الخرافية إلى أنه امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعي وكل من ينظر اليها يتحول فورا إلى حجر.

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