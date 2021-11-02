مسؤول فلسطيني: طواقم إسرائيلية تواصل تهويد وتخريب "المقبرة اليوسفية"

أكد مسؤول فلسطيني أن طواقم إسرائيلية ما زالت تواصل "تهويد وتخريب" المقبرة اليوسفية الموجودة بالقدس.

ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس: "طواقم بلدية إسرائيل واصلت اليوم أعمال التهويد والتخريب في المقبرة، لإقامة حديقة عامة، وجرفت محيط مدخلها، لليوم التاسع على التوالي".

ولفت أبو زهرة إلى أن المقبرة تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، وبعض الشواهد التاريخية، محذرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليها.

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد نصبت الطواقم الإسرائيلية، كاميرات مراقبة وكشافات إضاءة داخل المقبرة منذ يومين.

وقال المسؤول المقدسي إن هذه الطواقم عملت على مدار أسبوع كامل من أجل تشييد سور يفصل بين صرح الشهداء والمقبرة اليوسفية، ووضعت بوابة على مدخلها، مانعة الناس من الوصول إلى المقبرة.

ولفت إلى أن البلدية الإسرائيلية سيطرت على المقبرة بالكامل، وتحاول طمس معالمها من خلال إهالة التراب عليها.

وكانت أجزاء من المقبرة قد تم طمسها، الأسبوع الماضي، إضافة إلى أن الطواقم الإسرائيلية قامت بنبش عدد من شواهد القبور، ما أدى إلى ظهور رفات وعظام عشرات الشهداء والموتى المسلمين، حسب "وفا".

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