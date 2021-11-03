السفير الروسي في لبنان يفتتح حديقة الصداقة الروسية اللبنانية... صور

افتتحت حديقة الصداقة الروسية اللبنانية في بلدة عيناب قضاء عالية، اليوم الأربعاء ، بمبادرة من جمعية خريجي جامعة الصداقة في لبنان والبيت الروسي في بيروت.

وحضر مراسيم الافتتاح كل من رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار والسفير الروسي ألكساندر روداكوف وشخصيات سياسية.

وألقى السفير الروسي روداكوف كلمة بعد أن قص شريط افتتاح الحديقة، هنّأ فيها "القائمين على افتتاح حديقة الصداقة الروسية اللبنانية، وقال إنه "يعتقد أن هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بمبادرة من جمعية خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في لبنان والبيت الروسي في بيروت ورئيس بلدية عيناب د.غازي الشعار، خريج روسيا، عبارة عن مبادرة مهمة للغاية ومطلوبة".

وأشار إلى أن "تاريخ الصداقة بين الشعبين الروسي واللبناني حافل بأمثال التعاون الوثيق ومنها مساعدة روسيا في تعليم وتدريب الطلاب اللبنانيين في الجامعات الروسية".

وأضاف أنه "بمبادرة من خريجي الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في لبنان، أصبح لدى البلدين رمز للصداقة وهي الحديقة الرائعة، التي لا شك في أنها ستنمو وتصبح أكثر جمالا، كما حال التعاون الذي لا يتوقف عن النمو بين البلدين في السنوات الأخيرة".

حديقة الصداقة الروسية اللبنانية © Sputnik . ABED.K.BAY

حديقة الصداقة الروسية اللبنانية © Sputnik . ABED.K.BAY

حديقة الصداقة الروسية اللبنانية © Sputnik . ABED.K.BAY

حديقة الصداقة الروسية اللبنانية © Sputnik . AED.K.BAY

حديقة الصداقة الروسية اللبنانية © Sputnik . ABED.K.BAY 1 / 5 © Sputnik . ABED.K.BAY حديقة الصداقة الروسية اللبنانية

وقال رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار غازي الشعار إنه "لطالما كانت الرعاية الروسية دائما وأبدا إلى جانب الشعب اللبناني بكامل أطيافه دون تمييز، وإنه لشرف أن تستضيف بلدة عيناب المتألقة على كتف الجبل في هذا الحدث والظرف المشاركين في الافتتاح، وكأننا وإياكم نقول أننا سنكمل بالرغم من حالة اليأس الطاغية".

وأضاف: "لن نكف عن العمل وعن إطلاق المبادرات الجديدة ولن نكف عن السعي لتحقيق أي تقدم مهما كان ضئيلا لإحداث أي تغيير إيجابي".

وألقى مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت د. فاديم زايتشيكوف، والنائبان بلال عبد الله وأكرم شهيب كلمات أشادت بالعلاقة التاريخية المميزة بين البلدين.

وانطلق الحاضرون بعدها لغرس أشجار تنوعت بين الأرز والزيتون على درب الصداقة.