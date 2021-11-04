تسجيل
09:12 GMT04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الشرطة المصرية

    أحداث مثيرة وتداخل حاسم... الأمن المصري ينهي أسطورة "بلطجي الفيوم" بعد حصاره 30 ساعة.. فيديو

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048321164_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_a1f63719d1c33147c4045b49eafb8a5d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111041050620411-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-30-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    تمكنت السلطات الأمنية المصرية، صباح اليوم الخميس، من اقتحام منزل "بلطجي الفيوم" بعد احتجازه أفرادا من أسرته وإجبار زوجته على الاعتراف بخيانته.

    وبحسب "بوابة الأهرام" المصرية، نجحت قوات إنقاذ الرهائن في قطاع الأمن الوطني، التابع للشرطة المصرية في مداهمة المنزل في إحدى المناطق التابعة لمدينة الفيوم، بعد محاصرته لمدة تجاوزت الـ30 ساعة، فشلت فيها كل محاولات التفاوض مع المتهم لتسليم نفسه والإفراج عن المحتجزين.

    وأشارت الصحيفة إلى إصابة المتهم بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة ما مكن القوات من القبض عليه، ونشرت "بوابة الأهرام" صورة للمتهم بعد القبض عليه، وتظهر إصابة في فخذه.

    وقصة "بلطجي الفيوم"، تحمل الكثير من الإثارة والغموض، إذ كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا بسماع صوت إطلاق أعيرة نارية في منزل على الطريق الدائري في مدينة الفيوم، فانتقلت على الفور إلى الموقع المبلغ عنه.

    وأضافت أن "أجهزة الأمن فرضت كردونا أمنيا في محيط المنطقة التي يوجد فيها المنزل، حفاظا على الأرواح، واستمر الكردون الأمني، لليوم الثاني على التوالي".

    وكان المتهم ويدعى أيمن عبد المعبود ظهر في مقطع مصور عبر صفحته على "فيسبوك"، وهو يستجوب زوجته وإلى جوارها أطفالها حول ارتكابها للأعمال المنافية للآداب.

    وقال المتهم في مقطع مصور إنه "فوجئ باتصال هاتفي من رقم مجهول يخبره بأنّ زوجته تعمل في الدعارة، فبدأ في مراقبة هاتفها واكتشف صحة الواقعة، برفقة أسرتها وبمعرفة شقيقيه اللذين كانا يحصلان منهم على مبالغ شهرية مقابل التغاضي عما يفعلوه وتسهيل عملهم".

    وكشف أنّه اختطف زوجته وأطفاله واحتجازهم كرهائن ليفضح شبكة الدعارة التي دام عملها لأكثر من 17 عاما، وتضم عددًا كبيرًا من السيدات والرجال.

    وقال المتهم في مقطع مصور قبل القبض عليه إنه كان مسجونًا لفترة طويلة، وحينما خرج من السجن، أصر عليه شقيقاه بالزواج من فتاة أخبراه أنها ذات خُلق ودين، ولكنه فوجئ منذ فترة باتصال هاتفي من مجهول يخبره أنّ زوجته تعمل في "الدعارة" هي وأسرتها".

    وأضاف أنه لم يواجهها وقرر التأكد بنفسه فبدأ يبحث في هاتفها، وعثر على صفحات فيسبوك عديدة لاستدراج الراغبين في المتعة الحرام.

    >> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    خريجات كلية الشرطة المصرية يشاركن في عروض قتالية لأول مرة... فيديو
    الشرطة المصرية تنشر فيديو لعملية تحرير طفل مختطف آخر
    الشرطة المصرية تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب داخل جامعة القاهرة
    بعد إعلان خطبة طفلين في مصر.. الشرطة تلقي القبض على والديهما... صور
    مقتل ضابطي شرطة مصريين في اشتباك مسلح بالإسماعيلية... فيديو
    وزير الداخلية المصري يؤكد الالتزام بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك