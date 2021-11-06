التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها السعودي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم أنه تم التعامل مع طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو مطار أبها الدولي".

​مضيفا بأنه يجري "التعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من مصادر التهديد العدائية.

وقال التحالف اليوم، إنه نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة أنصار اليمنية بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية.

#عاجل #التحالف: نفذنا (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 6, 2021

​وأشار إلى "عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصراً إرهابياً".

وأمس أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.