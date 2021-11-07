الرئيس العراقي يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

وقال الرئيس صالح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الأحد: "لا نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري".

ودعا الرئيس العراقي إلى "وحدة الموقف بمجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه".

ان الاعتداء الارهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ويستوجب وحدة الموقف في مجابهة الاشرار المتربصين بأمن هذا الوطن و سلامة شعبه. لا يمكن ان نقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري. — Barham Salih (@BarhamSalih) November 7, 2021

​وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال بيان الخلية إن "السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضاف البيان "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

​وفي أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، غرد الكاظمي قائلا: "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

واختتم الكاظمي تغريدته بطمأنة الشعب العراقي قائلا: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

يذكر أن مصدرا أمنيا عراقيا كان قد أفاد، اليوم الأحد، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته بعد في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن "دوي انفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن "الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".