وزير إماراتي في زيارة إلى إسرائيل... صور

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوصول حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، إلى تل أبيب.

ونشرت "إسرائيل بالعربية" الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي، أكدت من خلالها وصول الحمادي إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية للبلاد.

وصل صباح اليوم وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية للبلاد والتقى برئيس بلدية هرتسليا وزار مركز العلوم حيث التقى بعض الطلاب الذين يتعلمون في المركز ويشاركون في مشاريع بمجال الفضاء وتكنولوجيا النانو. كما التقى الوزير برئيس جامعة تل أبيب. pic.twitter.com/OjqaAxcnVE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 7, 2021

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن الحمادي التقى برئيس بلدية هرتسليا، كما زار مركز العلوم، في وقت التقى بعض الطلاب الذين يتعلمون في المركز نفسه، ويشاركون في مشاريع مشتركة في مجال الفضاء وتكنولوجيا النانو.

ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها إلى أن وزير التربية والتعليم الإماراتي التقى برئيس جامعة تل أبيب، أيضا.

ويذكر أن البحرين والإمارات وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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