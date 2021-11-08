روسيا تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتدعو القوى السياسية إلى ضبط النفس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بحث هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أثناء المحادثة تبادل، فؤاد حسين، معلومات عن محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى كاظمي، بواسطة طائرات من دون طيار على منزله الواقع في "المنطقة الخضراء" ببغداد".

وأضافت زاخاروفا: "كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يترأس الجزء العراقي منها فؤاد حسين".

"ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الوقح، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الصديق".

وفي نفس السياق، قالت زاخاروفا في بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية:

وأضافت زاخاروفا: "في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، ندعو القوى السياسية الرائدة في هذا البلد إلى ضبط النفس والبحث عن حلول مقبولة للطرفين للمشاكل السياسية الداخلية التي تفاقمت بعد انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتطلع إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن على تشكيل حكومة جديدة تعتمد على دعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطائفية في العراق.

وكان الكاظمي قد تعرض فجر الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.