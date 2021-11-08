حسام زكي: الأزمة بين لبنان والخليج ليست بسيطة ولا يجب التعامل معها باستخفاف

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الاثنين، أن هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية حول الأزمة مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، والتعرف على الموقف اللبناني وماذا يمكن تقديمه لحلحلة الأزمة في العلاقة والبدأ في رأب الصدع الموجود حاليا.

وأضاف أن "الحوار مع وزير الخارجية اللبناني كان صريحا وجادا، وأعطاه تصورا عن نظرة الأمين العام للجامعة العربية في الموضوع، ووجهة النظر السعودية بعد أن تم اجراء اتصال معهم".

© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021

واعتقد أن "المسألة بالنسبة للمتابعين هي واضحة جدا من ناحية ما يجب القيام به لمعالجة الأزمة الحالية، ويتطلب عملا جادا ومستمرا، لأن العلاقة ما بين لبنان والخليج هي علاقة قديمة وراسخة ومهمة للجانبين اللبناني والسعودي، ونسعى لاستعادة زخمها كما كانت".

وفي جواب على سؤال لأحد الصحافيين حول ما إن كان تصريح وزير الإعلام اللبناني الذي "وصف الحرب باليمن بالعبثية" يستأهل هذا الضغط والابتزاز السعودي للبنان".

أجاب السفير: أن "المسألة أبعد من توصيف للحرب، وما قيل كان موقفا متكاملا من الوضع في اليمن، وهو ما رآه الأخوة في السعودية أنه إساءة، وهو موضوع يخرج عن القرارات العربية فيما يخص الوضع في اليمن، وبالتالي المسألة ليست بسيطة وهي أبعد وأهم من أن يتم التعامل معها باستخفاف".

وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد التقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للبحث عن مخرج للأزمة الأخيرة بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج.

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين قد طردت، قبل عدة أيام، سفراء لبنان لديها؛ وذلك بعد تسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تسلمه حقيبة الإعلام، تضمنت ما أسماه "عبثية الحرب في اليمن".