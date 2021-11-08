مسؤول تونسي يحذر من "وضع خطير" يجتاح البلاد

حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي، اليوم الاثنين، من وضع خطير يجتاح معظم الشركات الخاصة، وعدم وجود ضمان لاستمرار النشاط فيها.

وقال بوجدي في تصريحلت لإذاعة "شمس إف إم"، إن هناك 54 ألف مؤسسة في طريقها لغلق أعمال، بعدما أغلقت 130 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالفعل.

وأضاف أن الشركات التي بمقدورها صرف أجور العاملين لديها تعتبر ذلك "إنجازا كبيرا"، مشيرا إلى تضرر كل القطاعات باستثناء القليل منها، ولافتا إلى غموض الرؤية والأفق المستقبلية لتونس.

ويرى المسؤول التونسي أن بلاده بحاجة إلى "مخطط مارشال" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة تعمل بأقل من قدرتها على الإنتاج بسبب غياب الطلب، ما اعتبره أمرا مؤسفا.

وقال إن الشركات التي تنجح في توفير أجور العاملين لشهر، لا تضمن تكرار نفس الأمر في الشهر التالي، ناهيك عن المؤسسات العاجزة عن الوفاء بزيادة الرواتب التي تعهدت بها.

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