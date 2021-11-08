الروس يحجزون جميع الجولات السياحية إلى مصر تقريبا للأسبوعين المقبلين

قال ممثلو قطاع السياحة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الروس اشتروا جميع الجولات السياحية إلى المنتجعات في مصر، تقريبا للأسبوعين المقبلين.

وقالت خدمة "إينتوريست" الصحفية: "تم بيع جميع التذاكر الموجودة على مواثيقنا بحلول 20 نوفمبر. تم بيع كل شيء في فترة الذروة".

بدورها، ذكرت "Tez Tour" أنه للحجز في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى شرم الشيخ، وفي 11 نوفمبر إلى الغردقة من موسكو، لا تزال هناك أماكن، ولكن بعد ذلك لا يوجد سوى عدد قليل. وقالت الشركة: "ليوم الـ 12 من نوفمبر، هناك المزيد من الأماكن من قازان إلى شرم الشيخ، وبعد ذلك فقط من الخامس عشر، في كل مكان".

وقالت وكالة "توي روسيا": "إن الطلب على برامج التأجير إلى مصر مرتفع. أقرب الرحلات الجوية ممتلئة تقريبا. في الوقت الحالي، يقدم منظم الرحلات السياحية برامج وجولات مستأجرة على رحلات منتظمة مباشرة إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو و30 منطقة أخرى في روسيا... متوسط ​​مدة الحجوزات من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. نلاحظ أيضا ارتفاع الطلب على عطلة رأس السنة الجديدة".

أوضح ديمتري غورين، نائب رئيس الاتحاد الروسي لصناعة السفر، أن استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا ومصر منذ 9 نوفمبر، فضلاً عن الأسعار المعقولة والعرض الواسع للغرف الفندقية، يسهم في ارتفاع مبيعات الجولات.

وتابع: "الآن، لم تبق كل البلدان مفتوحة، وانتهى موسم الاصطياف في منتجعات البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة، تعد مصر رائدة في تفضيل السياح الذين يخططون للرحلات. هناك رحلات طيران قصيرة وعروض فندقية كبيرة وميزانيات مختلفة على الوجهة".