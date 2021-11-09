الأسد يستقبل عبد الله بن زايد ويناقشان الأوضاع عربيا وإقليميا والعلاقات الثنائية... صور

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا التطورات على الساحة العربية والعلاقات الثنائية، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا أكدت فيه أن الأسد استقبل الوزير الإماراتي في دمشق، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الإماراتي شدد على دعم بلاده "لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية".

وتناول النقاش أيضاً، بحسب الرئاسة السورية، "الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام أنباءً تتحدث عن وصول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى مطار دمشق الدولي، وعلى رأسه وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بعد عزلة عربية دامت قرابة 10 سنوات.

وذكر مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال نظيره الإماراتي في مطار دمشق الدولي، حيث توجه الاثنان على الفور للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".